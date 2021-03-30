Как без всяких рисков забронировать автомобиль,который продают по объявлению

Чтобы зарезервировать автомобиль, следует воспользоваться новой услугой от Авито Авто. Сервис будет замораживать на карте покупателя сумму в размере 5 000 рублей. После заморозки средств, продавец увидит заявку на бронирование автомобиля. Если он ее отклонит, деньги автоматически вернутся на карту покупателя в течение часа, а если подтвердит — после встречи с продавцом.

Продавец вне зависимости от исхода встречи не получит деньги: система Авито Авто вернет их на карту покупателя даже если последний в итоге решит не приобретать автомобиль. Деньги также вернутся покупателю, даже когда он вдруг решит отменить встречу с продавцом.

«Переводить продавцам деньги на продавцу карту — небезопасно, и мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям никогда этого не делать. Новый сервис онлайн-бронирования создает для покупателей и продавцов возможность безопасно и удобно договариваться о просмотре автомобиля», — рассказывает пораталу «АвтоВзгляд» Ирина Грачева, руководитель продукта в Авито Авто.

И продолжая тему покупки авто. Коронакризисы, валютные колебания и прочие негативные для бизнеса факторы «прикрыли» уже многих сомнительных дилеров, работающих по принципу «не обманешь — не проживешь». Тем не менее, откровенно мошеннических автосалонов в нашей стране все еще хватает. Как их вычислить сразу, чтобы впоследствии не лишиться денег, нервных клеток и последних штанов, рассказывает портал «АвтоВзгляд».