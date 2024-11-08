Эксперт рассказал, какой пробег подержанного авто должен насторожить покупателя

Пробег автомобиля — один из важнейших параметров, на который обращают внимание абсолютно все покупатели на вторичном рынке. Однако убеждение, что «чем меньше число на одометре, тем лучше» ошибочно. А почему, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев подчеркнул, что среднестатистический автомобиль «пробегает» в России от 10 до 17,5 тыс. км. Следовательно, если, например, у трехлетней машины на одометре значительно меньше 30-40 тыс. км, то она часто простаивала, что плохо. Ведь когда ТС долго находится без движения, расслаивается моторное масло, пересыхают сальники, разряжается аккумулятор и так далее, говорит эксперт.

А вообще, для автомобилей массового сегмента критическим является пробег более 150 тыс. км, для машин премиального — более 200-250 тыс. Впрочем, ориентироваться нужно не только на одометр. Надо также помнить, что первые проблемы с вариатором появляются после 80 тыс. км, в то время как классические «автоматы» как правило «ходят» в два-три раза дольше. Важную роль играют и годы: большинство иномарок в возрасте 10-15 лет устойчивы к коррозии, а отечественные авто или «ранние китайцы» похвастаться тем же не могут.

— Оптимальным для покупки считается автомобиль с пробегом 30-60 тыс. км. В этом диапазоне машина еще сохраняет высокую надежность, требует минимальных вложений в обслуживание и остается достаточно ликвидной для последующей продажи. Рекомендуется избегать покупки автомобилей с пробегом более 120 тыс. км, особенно если речь идет о машинах массового сегмента или экземплярах с вариаторной коробкой передач, — сказал Антюфьев.

И напомнил, что смотреть при покупке авто нужно не только на одометр, ведь пробег может быть скручен. Важно обращать внимание на переднюю часть машины (там могут быть сколы и царапины, выдающие реальный «опыт» ТС), а также состояние салона — особенно рулевого колеса, водительского кресла и педалей.