Эксперт объяснил, чем опасна парковка в сугробах

В крупных городах России и так проблемы с парковкой, а зимой, когда доступные места заваливают снегом коммунальщики или сама природа, ситуация становится еще хуже. Поэтому многие водители, особо не имея выбора, оставляют автомобили в сугробах. И даже не задумываются о том, что это довольно опасно. А почему, объяснил эксперт.

Во-первых, как рассказала «Российской газете» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, парковка в глубоком снегу может спровоцировать скопление отработавших газов, что, в свою очередь, крайне опасно для жизни водителя и пассажиров. Во-вторых, в сугробе нередко примерзают колодки стояночного тормоза, если рулевой им пользуется. А это — гарантированные проблемы при попытке тронуться с места.

В-третьих, снег имеет свойство набиваться в колесные арки и диски, что затрудняет процесс управления машиной и приводит к малоприятным вибрациям и посторонним звукам во время движения. А если автомобиль припаркован в сугробе у проезжей части, откуда летят соль и другие химические реагенты, которые используются для борьбы с обледенением дороги, то страдает и кузов транспортного средства — ускоряются процессы коррозии.

В-пятых, нередко случается, что водитель недооценивает глубину снега и потом не может выехать с парковочного места без посторонней помощи. В такой ситуации зачастую страдает трансмиссия, которой по неопытности дают чрезмерную и совершенно ненужную нагрузку. Наконец, в-шестых, сугроб может оказаться очень коварным — прикрывать собой яму, столбик, крупный твердый мусор или другие препятствия. А это — риск серьезных повреждений.