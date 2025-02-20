Эксперт объяснил, чем опасен полный привод в зимних условиях эксплуатации авто

Спросите у владельцев полноприводных автомобилей, почему они сделали выбор в пользу 4WD, и в ответ наверняка услышите что-то про большую (с ударением на первый слог) уверенность на дороге — особенно в условиях российских зим. Но так ли машины с четырьмя ведущими колесами в самом деле безопасны на заснеженных и обледенелых трассах? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина напомнила, что на снегу и на льду полноприводные авто действительно разгоняются быстрее, нежели моноприводные. Но если сравнивать эффективность торможения, то она будет одинаковой. А потому в критических ситуациях от владельцев машин с четырьмя ведущими колесами требуется более высокий уровень водительской подготовки.

— Автомобили с полным приводом требуют постоянного сцепления с дорогой для предотвращения скольжения. В поворотах следует избегать резкого торможения. Для выхода из заноса необходимо повернуть руль в противоположную от заноса сторону, сбросить газ и плавно восстановить тягу. Важно поймать момент, когда задние колеса начинают выравнивать автомобиль, — объясняет эксперт.

И добавляет, что при недостатке тяги выйти из скольжения, скорее всего, не удастся. А из-за избытка — автомобиль, закрутившись, может и вовсе вылететь с дороги, что также приведет к печальным последствиям. Именно поэтому Уткина рекомендует владельцам полноприводных машин пройти специальный курс контраварийной езды под чутким руководством инструктора. Так можно понять принципы поведения своего ТС в экстренной ситуации и приготовиться к реальному заносу.