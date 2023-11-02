Почему опасно тормозить двигателем: минусы «профессионального» приема вождения

Заметим, что торможение двигателем в первую очередь востребовано при движении в режиме, требующем частого и интенсивного замедления автомобиля. Например, при длительном спуске на горной дороге или при «рваной» манере езды водителя — с частыми резкими разгонами и интенсивными торможениями. То есть в случаях, когда на тормоза приходится серьезная нагрузка и существует реальная угроза их перегрева и выхода из строя по это причине. В подобных условиях замедление с помощью двигателя существенно облегчает им жизнь.

Такой прием сводится к переводу КП на пониженную передачу при не нажатой педали газа. При этом не двигатель вращает колеса, а наоборот, трансмиссия прокручивает коленвал движка, борясь с естественной компрессией в цилиндрах силового агрегата. Лучше всего подобный фокус исполняется с механической коробкой передач. Неплохо тормозит мотором вариаторная КП. Более-менее эффективно замедляться подобным образом на машинах, оснащенных классическим «автоматом» или роботизированной КП, можно лишь принудительно перещелкивая передачи «вниз» в мануальном режиме управления трансмиссией.