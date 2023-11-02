Почему опасно тормозить двигателем: минусы «профессионального» приема вождения

Заметим, что торможение двигателем в первую очередь востребовано при движении в режиме, требующем частого и интенсивного замедления автомобиля. Например, при длительном спуске на горной дороге или при «рваной» манере езды водителя — с частыми резкими разгонами и интенсивными торможениями. То есть в случаях, когда на тормоза приходится серьезная нагрузка и существует реальная угроза их перегрева и выхода из строя по это причине. В подобных условиях замедление с помощью двигателя существенно облегчает им жизнь.
Такой прием сводится к переводу КП на пониженную передачу при не нажатой педали газа. При этом не двигатель вращает колеса, а наоборот, трансмиссия прокручивает коленвал движка, борясь с естественной компрессией в цилиндрах силового агрегата. Лучше всего подобный фокус исполняется с механической коробкой передач. Неплохо тормозит мотором вариаторная КП. Более-менее эффективно замедляться подобным образом на машинах, оснащенных классическим «автоматом» или роботизированной КП, можно лишь принудительно перещелкивая передачи «вниз» в мануальном режиме управления трансмиссией.
Однако следует помнить, что используя такой прием вождения легко нажить изрядных неприятностей. Дело в том, что когда мы тормозим мотором, стоп-сигналы не загораются. По этой причине водитель идущей сзади машины может не сразу среагировать на «двигательное» замедление и въехать вам в корму.
Если неправильно выбрать передачу, на которую вы переключаетесь для торможения движком, замедление вращения ведущих колес окажется слишком резким. На скользком покрытии такой перепад в тяге запросто спровоцирует потерю сцепления покрышек с дорогой, резкий занос и аварию.
Грубое включение торможения мотором может оказаться фатальным для механизма ГРМ двигателя — как цепного, так и ременного. Вплоть до обрыва привода. Дроссельная заслонка мотора при торможении двигателем закрыта. Из-за чего в его впускном коллекторе образуется что-то вроде вакуума. В случае ненового уже силового агрегата, это разрежение может в какой-то момент добить изношенные уплотнения. Что сделает неизбежным серьезный ремонт движка.