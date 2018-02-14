Тест-драйв Skoda Kodiaq: самая комфортная берлога в мире

Фото Денис Халфин
Не знаю, кто на самом деле крупней — снежный человек или медведь с острова Кадьяк, что на Аляске. Ни того, ни другого я живьем не видел. Но если верить представителям марки Skoda, то северный косолапый хищник гораздо больше лохматого существа по имени Йети. Неслучайно этот медведь считается крупнейшей разновидностью бурого зверя.
Денис Халфин

Флагманский кроссовер в семиместной комплектации Style Plus, заряженный полным приводом, двухлитровым TSI мощностью 180 л. с и семиступенчатой DSG с двойным сцеплением вполне органично вписался в среднерусский зимний пейзаж и не дал ни единого повода для недовольства.

Если сравнить апартаменты Skoda Kodiaq с жилищем косолапого, то они окажутся самой комфортной берлогой в мире. Не знаю насчет всего медвежьего выводка, но один гигантский бурый самец здесь уж точно поместится.

Вместительность — одно из главных преимуществ Skoda Kodiaq. Огромное внутреннее пространство организовано с практичностью, характерной для чешского бренда. Кроссовер успешно поборется за звание семейного авто, а прекрасная половина уж точно по достоинству оценит количество подстаканников, розеток, подсветок, бардачков. Нельзя не отметить чисто фамильные сюрпризы — отсек для зонтика в дверях, пепельница с крышкой в карманах передних дверей и прочие приятные мелочи.

Качество материалов отделки в Skoda Kodiaq на должном уровне, стиль оформления интерьера, неброский и консервативный, вполне органичен. Салон легко и просто трансформируется: третий ряд убирается в пол, второй складывается в соотношении 60:40, при этом объем багажного отсека соответственно растет: 270, 630 и 2005 л. А это самые выдающиеся параметры в классе.

Версия со 180-литровым мотором TSI мощностью 2,0 л вряд ли разочарует молодого и активного отца семейства своими динамическими характеристиками. DSG и в обычном режиме срабатывает оперативно, переключается без рывков и бесшумно. А когда рычаг трансмиссии находится в положении Sport, «медвеженок» дает возможность откровенно похулиганить.

Малейшая манипуляция педалью газа сильно нервирует немецких лошадок, и они все разом срываются в галоп. Коробка настойчиво держит пониженные передачи, не опуская обороты ниже отметки в 3700. Медведь в мгновенье ока превращается в крылатого Пегаса. Kodiaq в разгоне демонстрирует темперамент, явно нехарактерный для жителя Аляски. При этом мотор работает тихо, и за звуковой комфорт производителю отдельное спасибо.

Конечно, «большой чех» — далеко не пуля и не ракета, и Пегасом я назвал его, честно говоря, для красного словца. Но все равно, задора и озорства ему не занимать, особенно с учетом того, что это все-таки среднеразмерный кроссовер, претендующий на статус семейного автомобиля.

Впрочем, подвеску не мешало бы слегка перенастроить, а то даже при небольшой скорости на мелких изъянах асфальта ее манеры ге отличались особой деликатностью. Kodiaq изрядно потряхивает на сельской дорожке с ледяными кочками и промоинами, и уж совсем он не жалует лежачих полицейских. Лишь на большой скорости «медвежонок» меняет гнев на милость — шасси неплохо справляется даже с серьезными кочками и ямками. К тому же, благодаря собранной подвеске на скоростных дугах автомобиль не спешит предательски крениться, несмотря на высокий кузов. Наклоны, конечно, же есть, но совсем не критичные.

В настройках рулевого управления Skoda Kodiaq просматривается характерный почерк инженеров концерна Volkswagen, которые и тут с чисто немецкой тщательностью позаботились о комфорте водителя.

Тяжеловатый руль напрочь лишен спортивной остроты, зато он великолепно держит траекторию на высоких скоростях, проявляя незаурядные способности «дальнобойщика». На шоссе «Кадьяк» не требует никаких подруливаний, которые так характерны, к примеру, для продукции дальневосточного автопрома.

При клиренсе 190 мм и сравнительно длинных свесах забираться в дебри на нем не стоит. Но со скользкими зимниками и небольшими сугробами автомобиль справляется «на ура». Муфта Haldex, которая по умолчанию отдает задним колесам до 10% крутящего момента, при необходимости распределяет его между осями в соотношении 50 на 50.

В городском режиме Skoda Kodiaq поглощал у меня более 13 литров на сто километров 95 бензина. Не исключено, что у практичной супруги могут возникнуть по этому пункту серьезные вопросы. Кроме того, при всех неоспоримых преимуществах «чех» имеет не самый низкий ценник среди конкурентов. Его прайс стартует от 2 017 000 рублей, а Nissan X-Trail, например, стоит от 1 424 000 рублей. Mitsubishi Outlander можно приобрести за 1 499 000 «деревянных», Renault Koleos — за 1 749 000, и даже дорогущий Peugeot 5008 — за 1 899 000 рублей.

Хотя в общем и целом, если говорить о материальных ценностях, то «Кадьяк» вполне может служить прочным фундаментом для построения молодой семьей активной, интересной и насыщенной путевыми впечатлениями жизни.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы, тест-драйв
14 февраля 2018
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