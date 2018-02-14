Тест-драйв Skoda Kodiaq: самая комфортная берлога в мире

Флагманский кроссовер в семиместной комплектации Style Plus, заряженный полным приводом, двухлитровым TSI мощностью 180 л. с и семиступенчатой DSG с двойным сцеплением вполне органично вписался в среднерусский зимний пейзаж и не дал ни единого повода для недовольства.

Если сравнить апартаменты Skoda Kodiaq с жилищем косолапого, то они окажутся самой комфортной берлогой в мире. Не знаю насчет всего медвежьего выводка, но один гигантский бурый самец здесь уж точно поместится.

Вместительность — одно из главных преимуществ Skoda Kodiaq. Огромное внутреннее пространство организовано с практичностью, характерной для чешского бренда. Кроссовер успешно поборется за звание семейного авто, а прекрасная половина уж точно по достоинству оценит количество подстаканников, розеток, подсветок, бардачков. Нельзя не отметить чисто фамильные сюрпризы — отсек для зонтика в дверях, пепельница с крышкой в карманах передних дверей и прочие приятные мелочи.