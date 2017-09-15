«АвтоВзгляд» на неделю: новые бюджетные кроссоверы, парковка с подвохом и рецепты «незамерзайки»

Депутаты готовятся рассмотреть сразу несколько нововведений по штрафам и дорогам, а на трассах появляются новые подозрительные ограждения. Россияне пристально изучают новинки Франкфуртского автосалона и угрозы непристегнутого ремня безопасности. Эти и другие темы, вызвавшие острый читательский интерес — в дайджесте самых популярных материалов «АвтоВзгляда» за неделю.
Светлана Алеева

Кроссоверы тут, кроссоверы там

Российский рынок постепенно выезжает из ямы, в которой буксует уже несколько невеселых лет. И выезжать, видимо, планирует на кроссоверах — спрос на такие автомобили очевиден не только по результатам продаж, но и по интересу читателей «АвтоВзгляда». Причем больше всего, само собой, народ волнуют бюджетные предложения.

А их список на этой неделе немало обновился. В российских автосалонах появилась лимитированная Extreme-версия Renault Kaptur, Mitsubishi вернула на наш рынок подтянутый ASX, Hyundai выкатила Creta 2018 модельного года, Brilliance начал заманивать покупателей новой модификацией V5, а родной УАЗ выпустил спецверсию в честь 45-летия. Подробнее об этих машинах читайте здесь.

Подкинул новинок и Франкфуртский автосалон, прошедший на минувшей неделе. Абсолютный хит — суперкомпактный кроссовер на базе KIA Rio. Как сообщили корреспонденту «АвтоВзгляда» в кулуарах мотор-шоу, автомобиль до конца года появится в России. А вот другого новенького паркетника от KIA под названием Stonic у нас не планируется. Зато в начале 2018 года можно будет прикупить новый Renault Duster (все подробности о новинке вы найдете здесь). Другие кросс-новинки германского автошоу — Volkswagen T-Roc, Toyota Land Cruiser Prado и прочие — вызвали намного меньше ажиотажа.

Фото avtovzglyad.ru

На прошлой неделе «АвтоВзгляд» поделился результатам тестов пяти автомобилей, среди которых были KIA Cerato, Chery Tiggo 2 и KIA Soul, и самым важным стало противостояние среднеразмерных опять же кроссоверов Mazda CX-5 и KIA Sportage, оказавшихся разными буквально во всем (подробности «схватки» опубликованы тут).

Законы Госдумы и физики

Осень — пора не только новых тетрадок, но и экспериментов законотворцев. К очередной сессии депутаты старательно заготовили несколько свежих идей, среди которых внезапно есть даже полезные автомобилистам. ТОП-5 законопроектов, среди которых увеличение штрафа за непропуск пешехода, введение платы за проезд по дорогам на местном «властном» уровне, увеличение компенсации по ОСАГО в рамках европротокола, водительские процедуры в МФЦ и появление кары за изготовление некачественного топлива, стал абсолютным хитом недели (полный обзор этих законопроектов — в этом материале).

Впрочем, и с уже действующими законами имеется немало проблем.

Фото Геннадий Черкасов

Эксперты «АвтоВзгляда» разобрали несколько сложных случаев, касающихся стоянки автомобилей, что весьма заинтересовало пытливых читателей. И правильно: далеко не все даже законопослушные автомобилисты помнят, что нельзя оставлять машину на полукруглой разметке или что действие дорожного знака «Стоянка для инвалидов» распространяется на три парковочных места, если на асфальт не нанесена дополнительная разметка с уточнениями. А вот штрафы за парковку и езду по «островкам безопасности» иногда можно оспаривать, так как они не вполне законны.

Поводом проанализировать безопасность различного вида ограждений и барьеров на дорогах стала новая инициатива Росавтодора. На федеральных трассах начали появляться тросовые разделители, которые призваны сменить бетонные и металлические. По официальной версии, у новых ограждений куча преимуществ, однако есть и такие особенности, которые, напротив, могут значительно увеличить аварийность.

Фото: travel.jumia.com

Еще один «аварийный» вопрос — о том, пристегиваться ли водителю и пассажирам автомобиля — в нашей стране до сих пор остается актуальным: об этом говорит и статистика, и популярность нашей статьи о том, что происходит с непристегнутыми людьми при лобовом столкновении машин.

Полезное: рецепты «незамерзайки»

Как сэкономить — тема всегда актуальная и полезная, а с приближением зимнего сезона к обычным расходам на эксплуатацию машины добавляются траты на незамерзающую стеклоомывающую жидкость. В особо пасмурные и мерзкие дни «незамерзайка» заканчивается порой прямо в пути. Как выкрутиться из этой неприятной ситуации и из чего намешать устойчивое к морозам и безопасное средство в «гаражных» условиях — в нашем лайфхаке.

И просто интересно: лючок бензобака

Информация о том, почему лючок бензобака на вашей машине расположен слева или справа и какие преимущества имеет каждый вариант, совершенно бесполезна. Переставить горловину бензобака вы все равно не сможете и вряд ли следующую машину будете выбирать с оглядкой на эту характеристику. Однако история вопроса заинтересовала читателей «АвтоВзгляда», и дело оказалось не только в право- или левостороннем движении.

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17 сентября 2017
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