«АвтоВзгляд» на неделю: новые бюджетные кроссоверы, парковка с подвохом и рецепты «незамерзайки»

Кроссоверы тут, кроссоверы там

Российский рынок постепенно выезжает из ямы, в которой буксует уже несколько невеселых лет. И выезжать, видимо, планирует на кроссоверах — спрос на такие автомобили очевиден не только по результатам продаж, но и по интересу читателей «АвтоВзгляда». Причем больше всего, само собой, народ волнуют бюджетные предложения.

А их список на этой неделе немало обновился. В российских автосалонах появилась лимитированная Extreme-версия Renault Kaptur, Mitsubishi вернула на наш рынок подтянутый ASX, Hyundai выкатила Creta 2018 модельного года, Brilliance начал заманивать покупателей новой модификацией V5, а родной УАЗ выпустил спецверсию в честь 45-летия. Подробнее об этих машинах читайте здесь.

Подкинул новинок и Франкфуртский автосалон, прошедший на минувшей неделе. Абсолютный хит — суперкомпактный кроссовер на базе KIA Rio. Как сообщили корреспонденту «АвтоВзгляда» в кулуарах мотор-шоу, автомобиль до конца года появится в России. А вот другого новенького паркетника от KIA под названием Stonic у нас не планируется. Зато в начале 2018 года можно будет прикупить новый Renault Duster (все подробности о новинке вы найдете здесь). Другие кросс-новинки германского автошоу — Volkswagen T-Roc, Toyota Land Cruiser Prado и прочие — вызвали намного меньше ажиотажа.