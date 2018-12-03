Новый Audi S6 засветился без камуфляжа

Внешне спортивная версия немецкого седана мало чем отличается от стандартного варианта. Ее можно опознать по дополнительным воздухозаборникам на переднем бампере и по паре сдвоенных патрубков выпускной системы на корме. Скорее всего, салон автомобиля получит спортивные сидения.

По предварительной информации, новый Audi S6 будет заряжен 2,9-литровым V6 битурбо мощностью 450 л. с. Седан оснастят спортивной подвеской и усиленной тормозной системой.

После премьеры нового Audi S6, которая запланирована на следующий год, немецкий производитель представит еще более мощный RS6, который, вероятнее всего, получит 605-сильный мотор с увеличенным до 800 Нм крутящим моментом.

Напомним, что топовый вариант стандартного Audi A6 оснащается 335-сильной силовой установкой с гибридной надстройкой mild hybrid и 3,0-литровым V6 с турбонаддувом.