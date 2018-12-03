Новый Audi S6 засветился без камуфляжа

Фото www.motor1.com
Заряженный седан, который проходит испытания на Нюрбургринге, попал в объективы шпионских фотокамер неподалеку от гоночной трассы на одной из автозаправок. Причем автомобиль оказался без камуфляжа.
Иван Флягин

Внешне спортивная версия немецкого седана мало чем отличается от стандартного варианта. Ее можно опознать по дополнительным воздухозаборникам на переднем бампере и по паре сдвоенных патрубков выпускной системы на корме. Скорее всего, салон автомобиля получит спортивные сидения.

По предварительной информации, новый Audi S6 будет заряжен 2,9-литровым V6 битурбо мощностью 450 л. с. Седан оснастят спортивной подвеской и усиленной тормозной системой.

После премьеры нового Audi S6, которая запланирована на следующий год, немецкий производитель представит еще более мощный RS6, который, вероятнее всего, получит 605-сильный мотор с увеличенным до 800 Нм крутящим моментом.

Напомним, что топовый вариант стандартного Audi A6 оснащается 335-сильной силовой установкой с гибридной надстройкой mild hybrid и 3,0-литровым V6 с турбонаддувом.

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3 декабря 2018
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