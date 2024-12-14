COMTRANS-2024: шипы из полимера, «бессмертные» АКБ, нестареющая «синтетика»

Завершившийся на днях в Москве международный форум коммерческих автомобилей COMTRANS International-2024 привлек на свои площадки не только производителей транспорта, но и десятки поставщиков автомобильных комплектующих, расходных материалов и сервисного оборудования. Посетивший это масштабное мероприятие корреспондент портала «АвтоВзгляд» нашел здесь немало интересных экспонатов.

Одним из значимых сервисных разделов «Комтранса» всегда считался сегмент автомобильных смазочных материалов, ориентированных на «грузовое» применение. Нынешний сезон исключением не стал, о чем свидетельствовали инновационные продукты, представленные рядом зарубежных и отечественных компаний.

В этом плане стоит особо отметить экспозицию крупного импортера смазок, столичной компании «Аллея Групп». На ее стенде состоялся дебютный показ линейки китайских грузовых масел бренда Lopal, официальным дистрибутором которого в России эта фирма стала в нынешнем году.

ПРОВЕРЕНО АВТОКОНЦЕРНАМИ

Как рассказали нам представители компании, бренд Lopal — это премиальные смазочные материалы и технические жидкости, которые на протяжении уже десяти лет подряд входят в рейтинг лучших автокомпонентов Китая (лидируют по продажам на внутреннем рынке Поднебесной).

О качестве продукции красноречиво свидетельствует один тот факт, что Lopal используется для первичной заливки на конвейерах такого крупного автоконцерна как Geely, а также постпродажного обслуживания многих китайских автомобилей.

При этом качество всех «лопаловских» масел подтверждено международными сертификатами API, AСEA, SAE, а потому их можно использовать не только в китайских транспортных средствах, но и в других машинах, в том числе произведенных в Европе и странах Азии или Америки.

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Кроме китайских, на стенде фирмы «Аллея Групп» были анонсированы грузовые лубриканты других известных торговых марок. Например, немецкие Reinwell и Bizol, представленные рядом трансмиссионных и моторных масел последнего поколения, а также продукты турецкого бренда Lubex.

Из числа последних стоит отметить энергосберегающие масла семейства Robus, ориентированные на мощные моторы современных грузовиков. Среди них, в частности, была показана синтетическая моторная смазка Global LA, обладающая высокой текучестью при низких температурах и длительной устойчивостью к старению, что дает возможность увеличить интервалы между его заменами.

АКБ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

Как всегда, большой интерес посетителей «Комтранса» вызвали экспозиции, связанные с автомобильными источниками питания. Не секрет, что в нынешних экономических условиях для профессиональных перевозчиков как никогда важна надежность используемых на транспорте комплектующих, в том числе и батарей.

Это тем более актуально, когда грузовые автомобили длительное время эксплуатируются в сложных дорожных и климатических условиях. Поэтому вполне закономерно, что на выставках подобного уровня особое внимание специалистов вызывают инновационные разработки, позволяющие максимально эффективно использовать возможности современных автомобильных АКБ.

Эта тенденция, например, нашла свое отражение в аккумуляторах бренда Taxxon, анонсированных в рамках деловой программы выставки.

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Напомним, что в Россию под этой маркой поступает обновленная линейка грузовых аккумуляторов турецкого производства. Данная серия включает в том числе необслуживаемые АКБ емкостью от 190 до 240 Ач и пусковыми токами почти до полутора тысяч Ампер.

По мнению экспертов, проверявших эти батареи, все их заявленные характеристики подтверждены длительными испытаниями. Особое же внимание специалистов привлекли новые энергоемкиеAGM-батареи Taxxon для грузового транспорта емкостью 240 Ач.

Эти АКБ относятся к высокотехнологичным аккумуляторам последнего поколения и отличаются повышенной безопасностью, надежностью и куда более лучшими характеристиками в сравнении с обычными батареями. Достаточно сказать, что они обеспечивают значительно более высокую пусковую мощность и в три раза больше циклов разряда-заряда. К тому же, AGM-батареи не боятся глубоких разрядов, опрокидывания, тряски, вибрации и даже повреждения корпуса.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОГТИ ДЛЯ КОЛЕС

Несколько любопытных экспозиций стоит отметить и в сегменте таких востребованных для комтранса комплектующих, как грузовые покрышки. Поскольку эта категория компонентов напрямую влияет на пассивную безопасность автомобиля, большой интерес сервисменов вызвала продукция российской компании «Теком». Это предприятие, напомним, является единственным отечественным производителем шипов для автомобильной «обувки», в том числе и для грузовых моделей.

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На своем стенде «Теком» представил на суд специалистов линейку шипов, предназначенных для автобусов и тяжелого транспорта, включая свежую инновационную разработку — грузовой комбинированный шип с облегченным полимерным корпусом, который может использоваться на дорогах общего пользования без ущерба дорожному покрытию.

Большой интерес посетителей вызвала и демонстрация работы шиповального комплекса, разработанного инженерами «Теком», которая проводилась на грузовых шинах Bridgestone.

Из числа других шинных компаний, приехавших на «Комтранс», стоит отметить и предприятие «Росшина-Инвест». Этот импортер автопокрышек продемонстрировал на выставке сразу две зимних новинки марки Austone BorealiaPro — широкую рулевую шину-«пятитонку» 385/65R22.5 T803, а также модели 315/70R22.5 D802, предназначенные для установки на рулевой и ведущей осях. Обе грузовые покрышки разработаны совместно с компанией Prinx Chengshan Tire Company специально для жестких условий русской зимы, когда многие трассы оказываются покрыты обледеневшим снегом.

ЭЛЕКТРОНИКА ВЫПРАВИТ РАМУ

Традиционно на выставке коммерческого транспорта свою продукцию представляют производители специального оборудования для авторемонтных предприятий. Учитывая тот факт, что по статистике в нашей стране ежедневно фиксируются десятки серьезных ДТП с участием грузового транспорта, это сервисное направление еще долго не будет терять своей актуальности. Что, собственно, в очередной раз было подтверждено оригинальными разработками в области ремонта тяжелых грузовиков.

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Так, например, представители фирмы Siver показали в действии не имеющую аналогов электронную систему, позволяющую производить высокоточные измерения геометрии рам и кабин грузовых автомобилей. Комплекс дает возможность выявить такие деформации, как дефекты лонжеронов рамы, перекос лонжеронов или смещение контрольных точек кабины. А быстро исправить эти повреждения позволяет фирменный стенд для правки грузовых рам, который также был представлен в экспозиции предприятия.

Свои наработки привезла на выставку и известная фирма «Автостапель», более двадцати лет выпускающая широкий спектр оснастки для восстановления и ремонта большегрузных автомобилей и автобусов. На выставке компания продемонстрировала как уже зарекомендовавшие себя образцы, так и новое оборудование Autostapel NSAB. Последнее представляет собой оригинальную систему для правки рам грузовиков и полуприцепов, отличающуюся высокой степенью мобильности и простотой монтажа.

И напоследок: актуальной «ремонтной» проблемой для многих автоперевозчиков после начала СВО стал запрет на поставки в Россию агрегатов и узлов для грузовиков японского и корейского производства.

Однако, как показала выставка COMTRANS International-2024, на данный момент она уже успешно решена. Ряд российских компаний наладил альтернативные поставки в нашу страну оригинальных запчастей для большинства грузовиков азиатского производства, включая такие известные бренды, как Hyundai, Isuzu, Hino, Fuso и др.