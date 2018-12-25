Стартовали продажи очень необычной LADA Granta

Новинки грузоподъемностью 720 кг и c несколькими вариантами трансформации наверняка оценят представители малого и среднего бизнеса. Спереди — знакомые фирменные «иксы», а позади кабины — борт, кузов объемом до 4000 литров, либо фургон, включая рефрижератор.

Коммерческая «Гранта» отличается полурамной конструкцией и рессорной подвеской. Под капотом — восьмиклапанный двигатель и коробка передач с измененным числом главной пары, а это 3,9 вместо 3,7.

За безопасность отвечает подушка безопасности водителя, а за комфорт — электростеклоподъемники и кресла с более развитой боковой поддержкой. Цена на такую LADA Granta начинается от 648 000 рублей.