Стартовали продажи очень необычной LADA Granta

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ объявил о старте продаж сразу нескольких совершенно новых модификаций всенародной LADA Granta. Встречайте — легковушка с бортовой платформой и целый каскад фургонов. Что дальше: кабриолет?
Вячеслав Василенко

Новинки грузоподъемностью 720 кг и c несколькими вариантами трансформации наверняка оценят представители малого и среднего бизнеса. Спереди — знакомые фирменные «иксы», а позади кабины — борт, кузов объемом до 4000 литров, либо фургон, включая рефрижератор.

Коммерческая «Гранта» отличается полурамной конструкцией и рессорной подвеской. Под капотом — восьмиклапанный двигатель и коробка передач с измененным числом главной пары, а это 3,9 вместо 3,7.

За безопасность отвечает подушка безопасности водителя, а за комфорт — электростеклоподъемники и кресла с более развитой боковой поддержкой. Цена на такую LADA Granta начинается от 648 000 рублей.

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25 декабря 2018
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