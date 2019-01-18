У Porsche Panamera может «пропадать» усилитель руля

Из-за некорректной работы блока управления, усилитель руля может на время «теряться». В таком случае водителю дефектной Porsche Panamera придется во время маневра прикладывать гораздо больше усилий. Чтобы временно решить проблему, нужно просто выключить и вновь включить зажигание. Но избавиться от «бага» окончательно можно лишь перепрошив блок управления.

Российские представители марки оповестят владельцев авто с неисправностью, позвонив по телефону или отправив соответствующее письмо. Узнать, попадает ли конкретная машина под акцию, в скором порядке можно, заглянув на сайт Федерального агентства «Росстандарт». Там в свободном доступе лежит документ с перечнем VIN автомобилей с возможным браком. Если идентификационный номер совпал с одним из списка, стоит связаться с ближайшим дилером и записать на ремонт. Все работы, связанные с этим вопросом, производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что в середине декабря немцы инициировали в России отзыв 334 Porsche Cayenne. После проверок в дорогостоящих кроссоверах обнаружили дефект в конструкции ремней безопасности.