В России стартовали продажи новой Toyota Corolla

Toyota Corolla последнего поколения, построенная на глобальной платформе TNGA, оснащается бензиновым двигателем Dual VVT-I объемом 1,6 л мощностью 122 л. с., который работает в паре с шестидиапазонной механической коробкой передач, либо бесступенчатым вариатором Multidrive. Цена нового седана варьируется от 1 173 000 до 1 700 000 рублей.

В базовой комплектации «Стандарт» Toyota Corolla заряжена шестью подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой и функцией помощи при подъеме по склону. Дополнительно в оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни, задние фонари и задний противотуманный фонарь, а также передние и задние электростеклоподъемники.

Топовая комплектация порадует покупателей 10-дюймовым проекционным дисплеем, 7-дюймовый цветным 3D-экраном на панели приборов и пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает функции контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с возможностью распознавания пешеходов, а также уникальные для сегмента адаптивный круиз-контроль и системы оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков.