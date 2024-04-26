Бешеный спрос: в Санкт-Петербурге увеличивают объемы выпуска Solaris

В 2024 году предприятие корейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге вышло из простоя и под названием «Автомобильный завод АГР» возобновило выпуск автомобилей новой марки Solaris. Спрос, что вполне ожидаемо, оказался высок и объемы производства пришлось увеличить.

Со второй декады февраля по начало апреля было собрано суммарно 3000 авто четырех марок — в Северной столице, напомним, выпускают седаны HS и KRS, хетчбэк KRX и кроссовер HC, ранее известные как Hyundai Solaris, Kia Rio и Rio X-Line, а также Hyundai Creta, соответственно. А за один только апрель предприятие сделало 2100 машин, так что на 26 апреля 2024 года суммарный объем выпуска Solaris составил 5100 экземпляров популярных моделей.

— Мы довольны результатами, которые удалось показать предприятию по прошествии двух месяцев с даты запуска производства. Сборка автомобилей, как и отгрузка дилерам идут полным ходом согласно ранее намеченным планам. Мы благодарны нашим клиентам за лояльность и активный интерес к нашей продукции, — подчеркнул генеральный директор ООО «АГР» и ООО «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев.

Напомним, ранее AGR Automotive Group — новый владелец завода Hyundai в Санкт-Петербурге, а заодно и производитель обрусевших «корейцев» — объявил о создании фирменной сети автосалонов, где будут продаваться машины Solaris. Первые дилеры «Солярис», оформленные по новым корпоративным стандартам, должны появиться в мае 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и в других городах.