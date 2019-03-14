Lexus LC в желтой спецверсии прикатил к российским дилерам

Заказы на Lexus LC Yellow Edition стартовали еще в середине января. Теперь необычная «двудверка» с ценником от 8 285 000 рублей, добралась до отечественных дилеров. Для сравнения: купе в базе оценивается в 8 240 000 «целковых».

Кузов новинки окрасили эмалью солнечного оттенка Flare Yellow. В интерьере цветовая тема продолжается вставками из желтой алькантары в дверных панелях, а «приборку» и кресла художники оформили из светлой кожи с желтой прострочкой.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», купе оснастили подголовниками с электрорегулировкой, тогда как у стандартного LC 500 их нужно регулировать вручную. Кресла переднего ряда желтого авто настраиваются в десяти направлениях против восьми — у обычного. Кроме того, автомобиль получил проекционный экран (HUD).

Под капотом купе спрятался «атмосферник» V8 мощностью 477 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 540 Нм. Мотор выступает в паре с десятиступенчатой АКП.