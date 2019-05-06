В России пригласили в сервис более 1500 владельцев Mercedes-Benz

В этот раз отзывная акция коснулась 1569 купе и седанов Mercedes-Benz S-класса, отданных в руки покупателей с марта 2017-го по июнь 2018 года. Все автомобили с возможным дефектом оснащены системой активной безопасности Distronic Plus, включающей ассистентов, удерживающих дистанцию до впереди идущего авто, а также помогающих оставаться машине в заданной полосе.

После проверок выяснилось, что помощник, отслеживающий, держит ли водитель руки на руле, может работать некорректно. Чтобы решить проблему, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы и при необходимости заменить нужные детали и обновить ПО.

Чтобы оперативно узнать, какие конкретно автомобили приглашают в дилерские сервисы, нужно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список с идентификационными номерами неисправных «немцев». Если VIN совпал, то необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Все комплектующие и работы, связанные с данной проблемой, производитель предоставляет бесплатно.