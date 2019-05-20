Что общего у горбатого «Запорожца» и китайского кроссовера

На праздновании 100-летия газеты «Московский Комсомолец» портал «АвтоВзгляд» устроил уникальное моторшоу. Новинки мототехники, квадроциклы и снегоходы, «свежачок» от грандов мировой автоиндустрии, а также эксклюзивные ретрокары — десятки тысяч гостей расходиться не спешили.
Еще бы, ведь только здесь после дебюта на Московском международном автосалоне свои премьеры провели сразу несколько китайских производителей. В частности, Dongfeng, JAC и Haval.
А сколько внимания привлекла к себе экспозиция советских ретромобилей — за уши не оттянешь! «Чайка» Раисы Максимовны Горбачевой, легендарный ГАЗ М1 и горбатый «Запорожец» атаковали и стар, и млад.
Любители экстримальной автоклассики наверняка оценили нестареющие американские пони-кары 80-х годов с притягательным дизайном и мощнейшими моторами. Тем более, что рядом с ними «Русский АвтоМотоКлуб» разыгрывал памятные подарки и сертификаты на бесплатное обслуживание в случае неполадок на дороге.