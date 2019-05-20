Что общего у горбатого «Запорожца» и китайского кроссовера

Еще бы, ведь только здесь после дебюта на Московском международном автосалоне свои премьеры провели сразу несколько китайских производителей. В частности, Dongfeng, JAC и Haval.

А сколько внимания привлекла к себе экспозиция советских ретромобилей — за уши не оттянешь! «Чайка» Раисы Максимовны Горбачевой, легендарный ГАЗ М1 и горбатый «Запорожец» атаковали и стар, и млад.