Что общего у горбатого «Запорожца» и китайского кроссовера

Фото и видео: АвтоВзгляд
На праздновании 100-летия газеты «Московский Комсомолец» портал «АвтоВзгляд» устроил уникальное моторшоу. Новинки мототехники, квадроциклы и снегоходы, «свежачок» от грандов мировой автоиндустрии, а также эксклюзивные ретрокары — десятки тысяч гостей расходиться не спешили.
Мирон Горин

Еще бы, ведь только здесь после дебюта на Московском международном автосалоне свои премьеры провели сразу несколько китайских производителей. В частности, Dongfeng, JAC и Haval.

А сколько внимания привлекла к себе экспозиция советских ретромобилей — за уши не оттянешь! «Чайка» Раисы Максимовны Горбачевой, легендарный ГАЗ М1 и горбатый «Запорожец» атаковали и стар, и млад.

Любители экстримальной автоклассики наверняка оценили нестареющие американские пони-кары 80-х годов с притягательным дизайном и мощнейшими моторами. Тем более, что рядом с ними «Русский АвтоМотоКлуб» разыгрывал памятные подарки и сертификаты на бесплатное обслуживание в случае неполадок на дороге.

Подробнее о том, как заводились и настроение, и моторы смотрите в нашем видео сюжете.

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20 мая 2019
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