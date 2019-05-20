«Автосалон МK»: отдохнули без тормозов

И то сказать, ведь их блеском хрома и классическими формами кузовов встречала дюжина редчайших олдтаймеров из королевского автоклуба «Старый дилижанс», включая узнаваемые силуэты легендарных американских масл-каров конца прошлого века.

Самыми старыми машинами в экспозиции, вокруг которой толпились гости «МК», стали отечественная ГАЗ М1 и Opel Kadett. Обе машины — ровесники. Их выпустили в 1937 году. Любопытно, что у выставленного на празднике «МК» экземпляра Kadett на кузове и прочих деталях и узлах сохранились даже «родные» свастики — ведь он был изготовлен в нацистской Германии. С ним соседствовал его советский «клон» — «Москвич 407», выпущенный уже после Великой Отечественной в Советском Союзе.

Из старинных машин также выделялся Packard 1941-го года выпуска. Компанию им составили машины, которые можно смело назвать «советской классикой». Среди них легендарный «горбатый» «Запорожец» — ЗАЗ-965, «Победа» 1955-го года выпуска, «Волга» ГАЗ-21, а также их тюнингованные в автоателье версии с современной «начинкой» — бензиновыми V6 под капотами, АКП и прочими узлами от иномарок. А гвоздем программы стала номенклатурная «Чайка», обслуживавшая, по легенде, супругу последнего генсека СССР Раису Горбачеву.