«Автосалон МK»: отдохнули без тормозов

«Автосалон МК» стал парадным входом для гостей праздника нашей газеты в подмосковном Королеве — именно отсюда начиналось захватывающее путешествие отдыхающей публики по всем площадкам и активностям, подготовленным редакцией. И, заметим, покидать это мотор-шоу посетителям явно не хотелось!
И то сказать, ведь их блеском хрома и классическими формами кузовов встречала дюжина редчайших олдтаймеров из королевского автоклуба «Старый дилижанс», включая узнаваемые силуэты легендарных американских масл-каров конца прошлого века.
Самыми старыми машинами в экспозиции, вокруг которой толпились гости «МК», стали отечественная ГАЗ М1 и Opel Kadett. Обе машины — ровесники. Их выпустили в 1937 году. Любопытно, что у выставленного на празднике «МК» экземпляра Kadett на кузове и прочих деталях и узлах сохранились даже «родные» свастики — ведь он был изготовлен в нацистской Германии. С ним соседствовал его советский «клон» — «Москвич 407», выпущенный уже после Великой Отечественной в Советском Союзе.
Из старинных машин также выделялся Packard 1941-го года выпуска. Компанию им составили машины, которые можно смело назвать «советской классикой». Среди них легендарный «горбатый» «Запорожец» — ЗАЗ-965, «Победа» 1955-го года выпуска, «Волга» ГАЗ-21, а также их тюнингованные в автоателье версии с современной «начинкой» — бензиновыми V6 под капотами, АКП и прочими узлами от иномарок. А гвоздем программы стала номенклатурная «Чайка», обслуживавшая, по легенде, супругу последнего генсека СССР Раису Горбачеву.
Несмотря на свою уже немалую для серийных авто историю, эти автомастодонты все также бодры и способны в любой момент на полной скорости рвануть вперед, как и юбиляр — 100-летний «Московский комсомолец». Однако не только эксклюзивными ретрокарами любовались гости «Автосалона МК».
Наше мото-ршоу стало своего рода площадкой для презентации целой россыпи новинок. В частности, популярного и бурно развивающегося в России китайского автопрома. Свою продукцию после премьеры на Московском международном автосалоне представили сразу три бренда из Поднебесной.
Марка Haval, усилиями автосалона «Автолайт» показала роскошные городские кроссоверы H2 и H6, а также флагманский рамный полноприводный внедорожник Haval Н9. Да-да, тот самый, что своим появлением заставил понервничать даже старожила сегмента — Toyota Land Cruiser Prado. Кстати, свои модели компания уже этим летом начнет собирать на собственном заводе под Тулой.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
А вот стильные «паркетники» Dongfeng в Россию пока будут завозиться прямиком из КНР. Посетители «Автосалона МК» смогли оценить особенности семиместного DFM 580 и ультракомпактного DFM AX4. Обе новинки только готовятся к выходу на наш рынок, и потенциала — хоть отбавляй!
А еще у марки припасен обновленный DFM AX7, так же представленный на празднике «МК» и уже успевший привлечь внимание российского покупателя.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Блеснул своим «свежачком» и еще один китайский бренд — JAC, знакомый нам по каскаду моделей в сегменте легкого коммерческого транспорта. Компания показала совершенно новый кроссовер JAC S3, который относительно недавно поступил в продажу, встав в продуктовой линейке рядом со старшим «братом» JAC S5.
Кстати, вот-вот до наших широт докатится еще одна новинка — рамный пикап с индексом Т6. О чем и узнали первыми автолюбители, попавшие на праздник «МК», где помимо прочего их радовали конкурсы, розыгрыши и развлекательные шоу-программы.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Так, «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) разыграл среди гостей «Автосалона МК» десять клубных карт и теперь их счастливые обладатели могут рассчитывать на абсолютно бесплатную и быструю помощь специалистов в самых разных нештатных дорожных ситуациях, будь то запуск двигателя, замена проколотого колеса, подвоз бензина или консультация механика и автоюриста по телефону.
Так же им, как и другим члены этого клуба, в случае необходимости предоставят эвакуатор, такси для пассажиров в случае эвакуации и окажут массу других полезных услуг.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Одним словом, гости нашего праздника погудели на славу, а кто не пришел — пусть кусают локти!