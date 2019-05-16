Новый УАЗ и еще два бюджетных кроссовера, мечтающих взорвать рынок

В последний месяц весны автостроители вновь ринулись в атаку на потребителей. От новинок на любой вкус и кошелек буквально рябит в глазах. Мы же поговорим о самых ожидаемых и бюджетных из них в популярном ныне сегменте кроссоверов и внедорожников.
Когда на свет родится новая «Буханка»? Ответа нет. И не факт, что будет! Да и зачем ее выпускать, если весьма неплохо продается и старая. А освежить интерес потребителей к модели призвана свеженькая версия под элитным названием «Трофи». Чем же она завоюет сердца неунывающих поклонников?
Прежде всего, защитным окрасом кузова. Это вам не «металлик» какой-нибудь, а самый настоящий грозный военный цвет.
В основу новой старой «Буханки» легла модификация УАЗ «Комби» с двойной цельнометаллической кабиной, способной вместить до шести пассажиров и 400 кг поклажи.
Еще из особенностей — черные штампованные диски и «зубастые» покрышки. Ну а самое главное — экспедиционные лестница и багажник. Или это не так важно, как новые дверные ручки, раздвижные форточки и водоотталкивающая обивка кресел?
Мотор — нестареющий четырехцилиндровый агрегат мощностью 112 л. с.
Нет, ребята, долгожданный кроссовер-купе с притягательным названием Arkana в продажу пока не поступил. Но зато найдется обновленный Kaptur с модернизированным информационно-развлекательным центром MediaNav 4.0 и аудиосистемой Radio Connect.
Управлять мультимедиа можно через приложение в смартфоне, где помимо прочего легко узнать пробег и расход «горючки». А еще Kaptur заполучил складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, причем пользоваться этой функцией тоже можно дистанционно — с ключа.
Поехала ли машина лучше после обновления? Не факт, ведь в арсенале авто все те же агрегаты, из которых уважения заслуживает лишь топовый мотор мощностью в 143 «скакуна». На азарт и бойкость с откровенно вялым движком о 114 силенках рассчитывать не приходится.
Цена: от 994 000 рублей.
KIA
Корейцы открыли стол заказов на новое поколение своего то ли недокроссовера, то ли перехетчбэка с судьбоносным именем Soul. Автомобиль, созданный на новой и облегченной архитектуре, богат на комплектации — их аж 11 вариантов, включая «подогретую» версию GT Line.
Забавный «квадратик» на колесах стал веселее внешне и задорнее внутри, а еще он обзавелся букетом всевозможных полезностей и вкусностей. Впрочем, несмотря на умную электронику, «корейцу» за «Уазиком» в грязи не угнаться.
А вот по городу KIA Soul — сорванец еще тот. Скажем спасибо проверенным моторам, самым горячим из которых является «турбоагрегат», выдувающий 200 л. с. В дуете с ним выступает адаптивный и шустрый «робот» о двух сцеплениях.