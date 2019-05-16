Новый УАЗ и еще два бюджетных кроссовера, мечтающих взорвать рынок

RENAULT

Нет, ребята, долгожданный кроссовер-купе с притягательным названием Arkana в продажу пока не поступил. Но зато найдется обновленный Kaptur с модернизированным информационно-развлекательным центром MediaNav 4.0 и аудиосистемой Radio Connect.

Управлять мультимедиа можно через приложение в смартфоне, где помимо прочего легко узнать пробег и расход «горючки». А еще Kaptur заполучил складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, причем пользоваться этой функцией тоже можно дистанционно — с ключа.

Поехала ли машина лучше после обновления? Не факт, ведь в арсенале авто все те же агрегаты, из которых уважения заслуживает лишь топовый мотор мощностью в 143 «скакуна». На азарт и бойкость с откровенно вялым движком о 114 силенках рассчитывать не приходится.

Цена: от 994 000 рублей.