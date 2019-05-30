Ferrari представил новый 1000-сильный суперкар

В движение Ferrari SF90 Stradale, опередивший по характеристикам гиперкар LaFerrari, приводится самой мощной из серийных «восьмерок» марки — битурбированным мотором с отдачей в 780 «лошадей», работающим совместно сразу с тремя электромоторами. Коробка переключения передач — новый восьмискоростной «робот».

А теперь немного голых цифр. Масса новинка — 1570 кг. Первую сотню на спидометре купе разменивает за 2,5 с. Ее максимальная скорость ограничивается 340 км/ч. На электричестве авто способно преодолеть лишь 25 км, зато средняя скорость при этом может быть 135 км/ч.