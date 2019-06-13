Баварцы представили новый универсал BMW 3-й серии

В сравнении с седаном универсал совсем незначительно вырос в габаритах. Сидения второго ряда складываются в пропорции 40:20:40, в результате чего объем багажника достиг 1510 литров.

В силовую линейку вошли те же моторы, что и у «трешки» в кузове седан. Бензиновая модификация 320i заряжена наддувной «четверкой» мощностью 184 л. с., а версия 330i — 258-сильным турбодвигателем.

Что касается дизельных вариантов, то универсалы 318d и 320d оснащены 2-литровыми агрегатами мощностью 150 и 190 л. с. соответственно. 330d предлагается с 265-сильной 3-литровой шестеркой. Самая мощная «трешка» M340i оборудована 3-литровым 375-сильным бензиновым мотором. Ожидается также и гибридная версия.

В качестве коробки передач на выбор предагаются шестиступенчатая «механика» либо восьмидиапазонный «автомат». Опционально доступна система полного привода XDrive. Новинка поступит в продажу в конце года. Цены пока не объявлены.