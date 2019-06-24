Опубликованы снимки нового военного внедорожника «Тигр Next»

Вживую «Тигр Next» покажет себя на полигоне в Кубинке на Международном форуме «Армия-2019». А пока придется довольствоваться снимками, попавшими в распоряжение паблика «Военный Осведомитель».

Точных технических данных о бронеавтомобиле-вседорожнике пока нет. Но по некоторым данным, автомобиль с колесной формулой 4x4 унаследует 4,4-литровый дизель мощностью 215 л. с. с максимальным крутящим моментов в 735 Нм от предшественника «Тигр-М». Кроме того, новинка получит новую шестискоростную автоматическую коробку передач ГАЗ-1К0808, анонсированную, к слову сказать, еще в 2017 году. Стоит ли говорить, что военный «проходимец» сохранит рамную конструкцию.

Напомним, что, выражаясь языком производителя, «Тигр» — это автомобиль многоцелевого назначения, собираемый на Арзамасском машиностроительном заводе. Машина была создана по заказу Министерства обороны РФ и выпускается в нескольких модификациях, отличающихся классом брони.