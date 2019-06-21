Как быстро и просто восстановить внешний вид потертого руля

Фото: АвтоВзгляд
«Баранка» на современных авто очень быстро теряет свои эстетические свойства и часто становится самым неприглядным элементом салона. Уже после 50 000 км кажется, что автомобиль намотал на колеса миллион километров. Как вернуть ему молодость и былой лоск за сущие копейки?
Эдуард Раскин

Постоянный контакт с потными, грязными и зачастую грубыми водительскими руками, кольца и перчатки — вот малый список причин, по которым «штурвал» истирается и «стареет». Однако есть хитрости, которые помогут превратить старый обод в совершенно новый.

На просторах всемирной паутины найдется примерно миллиард предложений по восстановлению покрытия на рулевом колесе: его снимут, покрасят и вернут владельцу примерно за 5 000 рублей. Перетяжка обойдется, безусловно, дороже. На вопрос о самостоятельном ремонте обычно отвечают односложно: нужен краскопульт и специальный мелкий распылитель, которого ни у кого нет. Замкнутый круг? Конечно, нет. Народные умельцы давно нашли дешевый и действенный способ самостоятельной реставрации «баранки».

Из инвентаря потребуется мягкий растворитель, который используют для ремонта кожаной мебели, грунт, малярный скотч, искусственная кожа нужного цвета в тюбике, мелкая шкурка и поролоновая насадка на самый маленький валик. На все покупки уйдет около 500 рублей, а на саму операцию следует заложить около четырех часов.

Первым делом следует качественно и кропотливо отмыть руль от следов жира и грязи, дать ему просохнуть и заклеить подушку безопасности и клавиши малярным скотчем. Кстати, не стоит скупиться на тонкую и дорогую ленту — она лучше держится и позволяет точнее зафиксировать края. Как только руль просохнет после мойки, можно начинать оклейку. Будьте бережливы с клавишами и значком, стирая с них попавшую краску можно повредить надписи и хром.

Итак, руль отмыт и укрыт материалом, можно приступать к подготовке поверхности. Растворителем, нанесенным на мягкую тряпку, проходим весь обод, особенно тщательно обрабатывая поврежденные места. Перестараться в этом вопросе нельзя: даже если где-то сойдет еще немного искусственной кожи, страшного ничего не произойдет — мы будем красить все рулевое колесо. Прежде чем приступить к распылению, надо укрыть поверхности вокруг тряпками или газетами, чтобы химия не попала на приборную панель, торпедо и сидения. Обезжирив, можно наносить грунт.

Грунт на поврежденные элементы наносим тщательно, в три слоя. Многие, для ускорения процесса, рекомендуют сушить феном, однако в этом случае следует помнить о возможных деформациях мягких пластиковых элементов рулевого колеса. Поэтому рекомендуем отдать эту операцию на откуп жаркому летнему солнцу. Оно точно справится с поставленной задачей.

Когда грунтовка высохла, начинаем ровнять «болевые точки» наждачной бумагой с тысячным зерном. Главное делать это медленно, постоянно проверяя и не нарушая слои. Как только проплешины заровняются, нужно убрать «отработку» мягкой и чистой тряпкой. Поверхность готова к покраске.

Выдавив небольшое количество краски для кожи на тарелочку — лучше потом добавить — начинаем валиком, как тампоном, наносить химию на всю поверхность руля. Мы используем именно валик, потому что он даст возможность создать похожую на кожу фактуру. Поверхность будет идентична первоначальной, заводской, точно такой, к которой мы и стремимся. Пройдя весь руль одним слоем, нужно дать «баранке» хорошо просохнуть, желательно защитив от пыли и прямого солнечного света.

Полученный результат поразит даже самого требовательного автовладельца, а стоимость операции не станет преградой, как в случае с обращением в профильные мастерские. Такой ремонт позволит не только получить удовольствие от своего автомобиля, но и станет настоящим подспорьем и поводом для увеличения цены в случае предстоящей продажи. А летний пятничный вечер — сам по себе неплохой повод заняться любимым авто.

ТО, производство, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
22 июня 2019
1976