Как быстро и просто восстановить внешний вид потертого руля

Постоянный контакт с потными, грязными и зачастую грубыми водительскими руками, кольца и перчатки — вот малый список причин, по которым «штурвал» истирается и «стареет». Однако есть хитрости, которые помогут превратить старый обод в совершенно новый.

На просторах всемирной паутины найдется примерно миллиард предложений по восстановлению покрытия на рулевом колесе: его снимут, покрасят и вернут владельцу примерно за 5 000 рублей. Перетяжка обойдется, безусловно, дороже. На вопрос о самостоятельном ремонте обычно отвечают односложно: нужен краскопульт и специальный мелкий распылитель, которого ни у кого нет. Замкнутый круг? Конечно, нет. Народные умельцы давно нашли дешевый и действенный способ самостоятельной реставрации «баранки».

Из инвентаря потребуется мягкий растворитель, который используют для ремонта кожаной мебели, грунт, малярный скотч, искусственная кожа нужного цвета в тюбике, мелкая шкурка и поролоновая насадка на самый маленький валик. На все покупки уйдет около 500 рублей, а на саму операцию следует заложить около четырех часов.