Mercedes-Benz сокращает свою модельную линейку

Выводя в 2017 году Mercedes-Benz X-Class, компания надеялась на успех. Ведь глобальный рынок пикапов стремительно рос. Однако высокая цена и ряд отзывных кампаний ударили по спросу на модель.

Как сообщает издание Automotive News Europe, общие продажи X-Class в 2018 году в Европе, Южной Африке и Австралии составили 16 700 штук. К примеру, более дешевый Ford Ranger только в Европе разошелся тиражом в 50 900 экземпляров. Да, в Старом Свете конкуренция очень жесткая и дорогой X-Class не смог тягаться с более доступными Volkswagen Amarok и Ford Ranger.

Напомним, рамный Mercedes-Benz X-Class построен на узлах и агрегатах Nissan Navara. Привод — подключаемый или постоянный полный. В России машину продают с 2,3-литровым дизелем мощностью 163 л. с. либо 190 л. с. от концерна Renault-Nissan (топовый мотор разработан Mercedes-Benz. Это наддувный дизель развивающий 258 л. с.). Цена «грузовичка» начинается от 3 128 000 ₽.