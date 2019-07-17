Стартовало производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Третий кроссовер в продуктовой линейке Skoda официально начал сходить со сборочного конвейера чешского автопроизводителя. Первые миниатюрные городские SUV Skoda Kamiq начали свой путь к будущим покупателям.

Серийное производство модели стартовало на заводе Skoda в Млада-Болеславе, где также выпускаются Octavia, Fabia, Scala и Karoq. Ежедневно тут будут собирать примерно по 400 экземпляров Kamiq.

Новая машина построена на платформе MQB концерна Volkswagen Group и оснащается современными электронными ассистентами и информационно-развлекательными системами. Длина Kamiq составляет 4241 мм, ширина — 1793 мм, высота — 1531 мм. Колесная база равна 2651 мм. Объем багажника — 400 литров.

Настоящим SUV назвать Skoda Kamiq нельзя, поскольку он комплектуется исключительно переднеприводной трансмиссией.

Под капотом у него могут устанавливаться бензиновые двигатели семейства TSI — два литровых мощностью 95 и 115 л. с. и полуторалитровый с отдачей 150 «сил». Предусмотрен и дизельный движок — 1,6 TDI (115 л. с.)

О сроках появления Skoda Kamiq на российском рынке пока никакой официальной информации не поступало.