LADA Largus превратили в кабриолет

Рабочая лошадка LADA Largus, не удостоившаяся корпоративного «иксобразного» дизайна, выросла из первого Dacia Logan MCV. Последний, к слову сказать, в 2013 году успел сменить поколение. А вот родная «Лада», запущенная в серию в 2012-м, пока остается неизменной.

Правда, как уже писал портал «АвтоВзгляд», продуктовая линейка Волжского автозавода обещает пополниться новинкой с незатейливым названием Van. Судя по всему, так нарекут либо «Ларгус» новой генерации, либо появится еще одна модификация этого авто.

Именно, Logan MCV тюнингеры и превратили в машину с открытым верхом, срезав часть крыши над вторым и третьим рядами кресел. Для сохранения жесткости кузова в нужных местах были приварены мощные трубы, а от непогоды пассажиров теперь спасает мягкий тент. Необычный автомобиль оказался востребован — на нем возят туристов.