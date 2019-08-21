Mercedes-Benz везет новую версию Sprinter в Россию

На выставке «Комтранс» компания Mercedes-Benz Vans покажет спецверсию автобуса Sprinter. В название добавится слово Tourist.
Виктор Васильев

По сравнению с обычным Sprinter, новинка получит иную компоновку салона и отделку интерьера. Внутри появится перегородка отделяющая водителя от пассажиров, складные столики и разъемы USB для зарядки гаджетов. Так же установят автономную климатическую систему способную как обогревать салон, так и охлаждать.

Анатомические кресла можно будет двигать по своему усмотрению. Таким образом увеличиваются варианты трансформации салона. И туристический вариант превращается в мобильный офис.

Стоимость новинки пока не называется. Напомним, сейчас самый доступный микроавтобус Sprinter стоит от 3 000 000 ₽

новинки рынка, новая модель, грузовики
21 августа 2019
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