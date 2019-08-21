Mercedes-Benz везет новую версию Sprinter в Россию

По сравнению с обычным Sprinter, новинка получит иную компоновку салона и отделку интерьера. Внутри появится перегородка отделяющая водителя от пассажиров, складные столики и разъемы USB для зарядки гаджетов. Так же установят автономную климатическую систему способную как обогревать салон, так и охлаждать.

Анатомические кресла можно будет двигать по своему усмотрению. Таким образом увеличиваются варианты трансформации салона. И туристический вариант превращается в мобильный офис.

Стоимость новинки пока не называется. Напомним, сейчас самый доступный микроавтобус Sprinter стоит от 3 000 000 ₽