В России приглашают в техцентры 2500 владельцев Volkswagen Multivan

Сервисная акция распространяется на 2490 автомобилей с короткой базой, проданных в период с 2016-го по 2019 годы.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзывной кампании «Мультивэнов» с электроприводом сдвижной двери стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электромотора дверного механизма. В результате этого дефекта не исключено попадание воды на электрические элементы и выход из строя электрооборудования.

Официальные дилеры ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщат владельцам указанных автомобилей о необходимости ремонта. Транспортное средство следует предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты устранят все неполадки. Как обычно в таких случаях, работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.