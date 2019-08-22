В России приглашают в техцентры 2500 владельцев Volkswagen Multivan

Фото Volkswagen
Специалисты российского представительства Volkswagen AG обнаружили в партии автомобилей Volkswagen Multivan проблемы с герметичностью электромотора сдвижной двери. Их владельцам необходимо срочно предоставить машины ближайшему дилеру для ремонта.
Иван Флягин

Сервисная акция распространяется на 2490 автомобилей с короткой базой, проданных в период с 2016-го по 2019 годы.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзывной кампании «Мультивэнов» с электроприводом сдвижной двери стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электромотора дверного механизма. В результате этого дефекта не исключено попадание воды на электрические элементы и выход из строя электрооборудования.

Официальные дилеры ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщат владельцам указанных автомобилей о необходимости ремонта. Транспортное средство следует предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты устранят все неполадки. Как обычно в таких случаях, работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

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22 августа 2019
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