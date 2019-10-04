Новая Skoda Octavia засветилась без камуфляжа

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Scoda Octavia нового поколения дебютирует 11 ноября. По предварительной информации ожидается, что у свежего лифтбэка будет более просторный салон и увеличится размер багажного отделения.

Свежие фотографии автомобиля подтверждают, что дизайн новинки воспроизведен по мотивам прототипа Vision RS, и ее экстерьер унаследует концептуальный стиль хетчбэка Skoda Scala, который был представлен в конце прошлого года.

Что касается силовой линейки, то радикальных изменений в ней не предвидится. Octavia по-прежнему будет оснащаться бензиновыми моторами 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также турбодизельными агрегатами 1.6 TDI и 2.0 TDI. Не обойдется дело и без версии с мягким гибридом на основе 48-вольтового стартер-генератора и спортивной модификации Octavia RS.