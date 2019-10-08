Российские покупатели никак не распробуют двухпедальные LADA XRAY

При этом, 1037 машин — это LADA XRAY, оснащенные вазовским 122-сильным мотором объемом 1,8 л и «роботом», а остальные 658 лифтованных хэтчбэков — XRAY Cross с 1,6-литровым 113-сильным двигателем и вариатором. Продажи XRAY Cross с CVT стартовали совсем недавно — в июле 2019 года, потому, вероятно, покупатели еще не распробовали двухпедальные «Кроссы».

Напомним, что доля продаж LADA Vesta с «роботом» составила те же 9%. Эксперты отметили, что это в несколько раз меньше, чем в целом по рынку. Так, реализация новых легковушек с «автоматами» в России превышает 58% от общего объема.