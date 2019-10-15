LADA Largus получил увеличенный грузовой отсек

Сейчас объем багажника пятиместного Largus — 560 литров, а со сложенными спинками второго ряда кресел — 2350 литров. Дополнительные 800 литров безусловно будут полезны хозяйственным людям или тем, кто использует машину, как развозной фургон. Крепят бокс за задние стойки кузова, а внизу предусмотрена дополнительная опора.

По словам разработчиков, конструкция слабо влияет на изменение центра тяжести автомобиля. Однако, с уверенностью можно сказать, что про резкие маневры с таким багажником, особенно, забитым вещами, нужно забыть. Иначе не исключается риск переворота автомобиля.

Сейчас бокс должен пройти сертификацию, чтобы при его установке на машину не надо было вносить изменения в ПТС.