Правильный выбор: лучшие автомобили России 2019 года

Автомобильных премий в России полным-полно. Их проводят как автомобильные издания, так и сторонние компании. С профильными СМИ все более-менее понятно. Это, прежде всего, бизнес, ориентированный на получение доходов от рекламы. Поэтому, зачастую, там выигрывают модели тех производителей, которые выделяют щедрые рекламные бюджеты. Ничего личного, как говорится: просто бизнес.

Есть и независимые конкурсы, делающие упор на мнение простого потребителя. Результаты получаются более честными, но и тут есть вопросы. Дело в том, что рядовой пользователь просто не в состоянии поездить на всех новых машинах, которые появляются в России за год. Скажем, в прошлом году у нас дебютировало более 70 новинок. И это на рынке, где продажи не бьют рекордов!

А вот у автомобильных экспертов есть возможность оценить все новинки. Этим «ТОП-5 Авто» и отличается. Плюс, конкурс самый прозрачный из существующих. Заполненные бюллетени для голосований вывешивают на официальный сайт премии и всегда можно посмотреть, кто отдал свой голос за определенную модель.

Сегодня состоялся первый отборочный этап: жюри определило лонг-лист претендентов. Скажем, восьмое поколение Volkswagen Golf из списка убрали, потому что к нам его пока не везут.

В этом сезоне лучшие машины будут выбраны в пяти номинациях: компактный городской автомобиль, большой и представительский городской автомобиль, спортивный автомобиль, компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости, большой кроссовер/внедорожник. Есть и специальные номинации: лучший легкий коммерческий автомобиль, авто-персона года и лучший PR-департамент автопроизводителя. Ну и новшество этого года — премия Car of the Year. Выбор абсолютно лучшего автомобиля на российском рынке.

Итоги конкурса станут известны в начале 2020 года, после того как профессиональное жюри составит шорт-лист и проведет большой тест-драйв претендентов.