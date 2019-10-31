Кабриолет Aurus Senat выпустили на дороги общего пользования

Так Aurus Senat с мягким верхом дали право ездить по дорогам общего пользования «без ограничений», как говорится в документе. Примечательно, что автомобиль испытывали так же в НАМИ. То есть, получается, что сам производитель и оформил себе это разрешение.

Напомним, кабриолет Aurus Senat впервые официально предстал перед публикой в этом году, приняв участие в параде Победы 9 мая. На новинке, заменившей на посту прежние «ЗиЛы», принимал парад министр обороны Сергей Шойгу.

Авто, построенное на одной платформе с другими представителями бренда, приводится в движение 4,4-литровым мотором мощностью 598 л. с., действующим вместе с девятискоростным «автоматом» и системой полного привода.

Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», Senat Cabriolet внешне сильно схож с седаном, по меньшей мере, в передней части до стоек. Но, по сравнению с соплатформенником, у авто приподнята подоконная линия, а подвеска наоборот — занижена на 20 мм. Дверей всего две.

Стоит добавить, что кабриолет для парада собрали всего в трех экземплярах. Но, по некоторым данным, авто с открытым верхом пополнит продуктовую линейку марки. Возможно, получение документа как-то с этим связано.