Aurus выпускает сразу несколько новых моделей

Сегодня в продуктовой линейке российского бренда роскошных автомобилей числятся седан и лимузин Aurus Senat. И еще две модели были анонсированы: внедорожник Komendant и минивэн Arsenal. Эти-то два названия и запатентовал автостроитель.
Примечательно, что правообладателем стал именно НАМИ. Напомним, что этому научно-исследовательскому институту принадлежит 63,5% активов марки, еще 36% выкупил фонд Tawazun из ОАЭ, где эта компания и станет главным импортером наших авто. И оставшимися 0,5% владеет Sollers, на чьих мощностях и будут собирать «Аурусы».
Напомним, Aurus Komendant и Arsenal построят на той же платформе, что и Senat. «Вездеход» и микроавтобус оснастят тем же 598-сильным V8 объемом 4,4 л с крутящим моментом в 880 Нм, работающим вкупе с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Как сообщалось ранее, активно продавать автомобили отечественного премиум-бренда начнут только в 2021 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Сегодня на машины принято уже более 600 заказов.