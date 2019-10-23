Aurus выпускает сразу несколько новых моделей

Сегодня в продуктовой линейке российского бренда роскошных автомобилей числятся седан и лимузин Aurus Senat. И еще две модели были анонсированы: внедорожник Komendant и минивэн Arsenal. Эти-то два названия и запатентовал автостроитель.

Примечательно, что правообладателем стал именно НАМИ. Напомним, что этому научно-исследовательскому институту принадлежит 63,5% активов марки, еще 36% выкупил фонд Tawazun из ОАЭ, где эта компания и станет главным импортером наших авто. И оставшимися 0,5% владеет Sollers, на чьих мощностях и будут собирать «Аурусы».