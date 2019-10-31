Что общего у автомобилей с животными

Причем в некоторых случаях автомобильные компании заимствовали у животного мира не только персонажей для логотипов и названия для машин, но и концептуальные идеи в инженерных целях.
Аэродинамика
Природа, действительно, щедра на подсказки, которые широко используют конструкторы. Прежде всего, животный мир дает ученым ответы на некоторые важные вопросы в такой области знания, как аэродинамика. А это, как известно, одно из актуальных направлений в современном автопроме.
Рыбы, птицы и звери, чья жизнь проходит в постоянном движении, имеют характерную обтекаемую форму тела с плавно сужающейся задней частью. Неслучайно схожий силуэт унаследовали самолеты, летающие с дозвуковыми скоростями. Правда, в аэродинамике наземного транспорта имеются свои отличия, но опыт авиаторов в этой сфере, позаимствованный у животных, широко используется в автопроме.
Логотипы
Мировые автопроизводители в знак особой признательности, чаще всего используют в своих логотипах изображение лошадок. Их можно видеть на автомобилях КАМАЗ, Ferrari, Porsche, Ford Mustang, а также на малоизвестных у нас моделях компаний Iran Khodro, Carllsson, Eigher, Baojun, Pegaso, Corre La Licorne.
Какие только животные не встречаются на шильдиках мировых брендов. Перечислим только известных в нашей стране производителей, неравнодушных к фауне: гордые птички грифоны увековечены на фирменных значках Scania и Saab, лев — на французском Peugeot, змея — на Alfa Romeo, бычок — на Lamborghini, баран — на Dodge, олень — на ГАЗе, ягуар — на Jaguar. А каких только животных не встретишь на иконках малоизвестных у нас марок: волки, собаки, орлы, ящерицы, скорпионы и так далее.
Названия
Что касается названий моделей авто, то и здесь богатый животный мир приходит на помощь. В этом отношении популярны хищники: известный английский производитель Jaguar позаимствовал себе имя у дикой кошки, спорткар Porsche Cayman — у аллигатора, Porsche Macan — у тигра (так его называют в Индонезии), Dodge Viper — у гадюки (по-английски), Skoda Kodiaq — у медведя (порода на косолапого на Аляске).
Травоядные твари тоже в ходу: Ford Mustang назван в честь диких лошадок, Volkswagen Beetle — в честь жучков, ГАЗель — в честь парнокопытных, FIAT Panda — в честь бамбукового медвежонка, Chevrolet Impala — в честь антилопы, Lamborghini Urus — по имени дикого быка. Существует и масса прочих вариаций в автопроме на тему животного мира.
Внешний вид
Конечно, у каждого свои ассоциации, но иногда легко прийти к общему мнению о схожих чертах между конкретными животными и моделями автомобилей. Например, Volkswagen Beetle, действительно похож на жучка — особенно его старые версии. А ВАЗ-2110 неслучайно у нас величали «беременной антилопой». Ну и многие согласятся, что у седанов BMW 7 серии со времен поколения под индексом Е65, найдется много общего с акулой.