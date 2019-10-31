Что общего у автомобилей с животными

Причем в некоторых случаях автомобильные компании заимствовали у животного мира не только персонажей для логотипов и названия для машин, но и концептуальные идеи в инженерных целях.

Аэродинамика

Природа, действительно, щедра на подсказки, которые широко используют конструкторы. Прежде всего, животный мир дает ученым ответы на некоторые важные вопросы в такой области знания, как аэродинамика. А это, как известно, одно из актуальных направлений в современном автопроме.

Рыбы, птицы и звери, чья жизнь проходит в постоянном движении, имеют характерную обтекаемую форму тела с плавно сужающейся задней частью. Неслучайно схожий силуэт унаследовали самолеты, летающие с дозвуковыми скоростями. Правда, в аэродинамике наземного транспорта имеются свои отличия, но опыт авиаторов в этой сфере, позаимствованный у животных, широко используется в автопроме.