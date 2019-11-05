Опубликованы первые тизеры кросс-купе Infiniti QX55

Подробная информация о новинке пока отстуствует. Представители Infiniti лишь отметили, что дизайн кроссовера QX55 вдохновлен спортивным кросс-купе Infiniti FX первого поколения, известным еще с 2003 года. И это подтверждает силуэт новой модели, изображенный на тизере.

По предварительным данным, в качестве платформы будущего автомобиля будет использована современная переднеприводная «тележка» с поперечно расположенным двигателем.

Напомним, что компания Infiniti в обозримом будущем планирует оптимизацию своей деятельности, и с этой целью бренд покидает рынок Западной Европы, чтобы сконцентрироваться на продажах машин в США и Китае.

Что касается Восточной Европы и России, то в этом регионе Infiniti по-прежнему будет продавать свою продукцию.