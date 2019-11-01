Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет в семь раз

Напомним, что средняя стоимость договора обязательного страхования в семь раз выше нынешнего штрафа за его отсутствие. То есть вместо ннынешних 800 рублей водителям без ОСАГО придется платить 5400 «деревянных». Естесственно, такое ужесточение санкций приветствуют сами страховщики.

Как сообщает «Автоньюс» со ссылкой на «Известия», вопрос о повышении штрафов находится в стадии дискуссии, и готового законопроекта пока нет. Конкретное решение скорее всего будет принято в ходе парламентских слушаний по либерализации ОСАГО, которые назначены на 18 ноября.

По оценкам экспертов Российского союза автостраховщиков (РСА), в настоящее время без страховки или с поддельным документом ездят около 3—4 миллионов водителей. Причем часть из таких нарушителей — жертвы мошенников с фальшивыми полисами. На черном рынке они продаются за 1000—2000 рублей. По мнению властей, ужесточение санкций решит эти проблемы и стимулирует нарушителей соблюдать закон.