Машины в России дорожают при резком падении спроса на них

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дилеров, с июня по ноябрь подорожание коснулось многих популярных моделей. Например, стоимость седана Hyundai Solaris выросла на 5000 рублей, а Elantra подорожала на 10 000 рублей. Кроссовер Chevrolet Niva прибавил 7000 — 9000 рублей, а лифтбек Skoda Rapid — 12 000 –18 000 рублей. Цены на все модели УАЗ поднялись на 5000 — 20 000 рублей.

При этом за год автопродажи упали на 5,2%. Что может исправить эту негативную тенденцию, пока неясно. Скорее всего, падение рынка продолжится. В том числе и потому, что в 2020 году повышается утилизационный сбор, а значит цены снова взлетят на 1,5—2%.