Geely отказывается от седанов в России в пользу новых кроссоверов

Сборку Geely Emgrand GT белорусы свернули еще летом, а на конвейер планируют поставить другой седан Geely GE: несколько экземпляров даже было изготовлено в тестовом режиме. Его-то и ждали в наших краях покупатели.

Но рыночные реалии продиктовали иной ход событий. Новинка если и приедет, то пока даже неизвестно, когда. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал официальный представитель марки в России Александр Будрин.

Все дело в том, что наибольшим спросом пользуются все-таки кроссоверы бренда. Поэтому новая модель появится, но это будет Geely Coolray — прямой конкурент Hyundai Creta.

Напомним, что паркетник, чьи продажи в Китае начались еще в прошлом году под именем Binyue, построили на «тележке» BMA, разработанной вместе с инженерами Volvo. Авто в длину доходит до 4330 мм, в ширину — до 1800 мм при высоте в 1609 мм и колесной базе в 2600 мм. До отечественных шоу-румов новинка доедет в 2020 году.