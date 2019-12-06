МВД не может определиться с нештрафуемым порогом скорости

По словам чиновника, министерство озвучило свою оппозицию по идее снижения администрируемого порога с 20 до 10 км/ч на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Мол, отмену существующего порядка продвигают всяки другие ведомства. Более того, подчеркнул в своем заявлении Колокольцев, МВД предлагает увеличивать разрешенный лимит скорости на магистралях.
Заметим, что послание министра общественности появилось практически сразу после того, как премьер-министр Медведев публично усомнился в необходимости снижать разрешенное превышение скоростного лимита ниже существующего 20-километровго порога.
Столь убедительно открещиваясь от причастности возглавляемого им ведомства к лоббированию ужесточений скоростного режима, г-н Колокольцев видимо упустил, что ровно год назад его подчиненный, глава ГИБДД России Михаил Черников, жестко критиковал существование нештрафуемого 20-километрового превышения скорости в России. По словам нашего главного госавтоинспектора, ни в одной стране мира нет такой практики. Ау нас, сетовал тогда руководитель ГИБДД, любой автомобилист, видя знак «60», автоматически прибавляет в уме 20 и едет 80 км/ч, не соблюдая, по сути, ограничение.
А заместитель начальника ГУ ОБДД МВД РФ Олег Панарьин на совместных слушаниях думских комитетов по транспорту и строительству и по государственному строительству и законодательству предлагал не только снизить нештрафумый порог, но и отменить 50-процентную скидку для нарушителей скоростного режима.
Осенью этого года в лоббировании снижения нештрафуемого порога отметился и другой замначальника ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин. В эфире «Авторадио» он заявил, что МВД не против такой инициативы. И она, мол, найдет отражение в новой редакции КоАП.
Прошлые заявления высоких начальников МВД в пику существующему нештрафуемому порогу скорости можно цитировать достаточно долго. Возможно, слитность их хора объяснялась тем, что вопросы безопасности дорожного движения в правительстве тогда курировал в бытность свою первым вице-премьером Игорь Шувалов, склонный к «закручиванию гаек» в отношении автомобилистов.
А сегодня, после известного заявления Дмитрия Медведева, ветер внезапно дунул в совершенно другую сторону. И взгляд полицейских на связь безопасности дорожного движения с нештрафуемыми 20 км/ч с филигранной точностью флюгера поменял свое направление!
Не дай Бог дело дойдет до Путина, и он (например, на традиционной декабрьской большой пресс-конференции) выскажется за снижение нештрафуемого порога! Забавно будет понаблюдать, как полицейские начальники вновь «переобуются на лету» и вновь покажут исусство «колебаться вместе с курсом партии»…