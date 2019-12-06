МВД не может определиться с нештрафуемым порогом скорости

По словам чиновника, министерство озвучило свою оппозицию по идее снижения администрируемого порога с 20 до 10 км/ч на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Мол, отмену существующего порядка продвигают всяки другие ведомства. Более того, подчеркнул в своем заявлении Колокольцев, МВД предлагает увеличивать разрешенный лимит скорости на магистралях.

Заметим, что послание министра общественности появилось практически сразу после того, как премьер-министр Медведев публично усомнился в необходимости снижать разрешенное превышение скоростного лимита ниже существующего 20-километровго порога.

Столь убедительно открещиваясь от причастности возглавляемого им ведомства к лоббированию ужесточений скоростного режима, г-н Колокольцев видимо упустил, что ровно год назад его подчиненный, глава ГИБДД России Михаил Черников, жестко критиковал существование нештрафуемого 20-километрового превышения скорости в России. По словам нашего главного госавтоинспектора, ни в одной стране мира нет такой практики. Ау нас, сетовал тогда руководитель ГИБДД, любой автомобилист, видя знак «60», автоматически прибавляет в уме 20 и едет 80 км/ч, не соблюдая, по сути, ограничение.