Рассекречен облик нового УАЗ «Буханка»

С конвейера Ульяновского автозавода сошла новейшая версия модели полноприводного микроавтобуса УАЗ «Буханка». Машину отличает неожиданный для столь утилитарного авто цвет кузова, напоминающий «синьку», применяемую для стирки белья.

В качестве дополнительного оборудования, установленного на машине, числится экспедиционный багажник на крыше с лестницей, металлический силовой бампер «кенгурин», защита рулевых тяг, лебедка, и тягово-сцепное устройство.

Ее 16-дюймовые диски обуты в дорогую «резину» для бездорожья — BF Goodrich.

Наличие подобного оборудования свидетельствует о том, что будущий владелец машины собирается штурмовать по-настоящему серьезное бездорожье вдали от цивилизации.

О перспективах запуска в серию синей спецверсии УАЗ-3909 толком пока ничего не известно, сообщает портал «Автоброкер».