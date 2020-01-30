В России опять отзывают машины Toyota c бракованными ремнями безопасности

Отзыву подлежат автомобили, приобретенные с 31 октября 2019 года по настоящее время. Микроавтобусы Toyota Alphard, подпадающие под действие программы мероприятий, оборудованы ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки.

Выяснилось, что во время их производства одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. В случае ДТП пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом. Это увеличивает риск получения травм.

Официальные партнеры ООО «ТОЙОТА МОТОР» должны в ближайшее время связаться с российскими владельцами проблемных Toyota Alphard и согласовать обследование и, при необходимости, бесплатную замену проблемных ремней силами фирменных СТО.