Mercedes-Benz сокращает модельную линейку и десятки тысяч сотрудников

По информации Handelsblatt, общее количество уволенных сотрудников может перевалить за отметку в 15 000 человек. Впрочем, это поможет минимизировать бюджеты. В частности, сэкономить около 1,5 млрд евро.

Кроме того, Mercedes-Benz распрощается с целой россыпью моделей. В их числе — пикап X-класса, а также легковушки CLS, кабриолет и купе на базе S-класса, спорткар AMG GT.

Между тем, до конца этого года немецкий автоконцерн выкатит новые поколения C-класса и S-класса, а также обновят Е-класс. Ну а в обозримом будущем продуктовую линейку заполонит целое семейство электромобилей.