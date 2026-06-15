Все еще копают: на вооружении ВСУ засветился «гоночный экскаватор» JCB HMEE

Сугубо инженерная техника на службе у военных редко попадает в фокус внимания праздной общественности — в отличии от танков, пушек, ракетных установок и прочего в таком роде. Но скучные с виду военные трактора на самом деле не так просты, как кажутся.

Наше внимание к этой теме привлекли кадры с крайне редкой для хохлятской армии военной техникой, опубликованные служащими одного из ремонтно-восстановительных полков ВСУ. Речь идет о «высокомобильном инженерном экскаваторе» JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator). Таких агрегатов у укронацистов всего шесть штук.

Их «стране 404» в свое время предоставила Германия. Которая, в свою очередь, еще раньше закупила для своего бундесвера семь таких HMEE у компании J.C. Bamford Excavators. Это, если кто не знает, британская машиностроительная фирма с филиалами в разных странах.

Как раз американское отделение JCB в середине 2000-х и занялась разработкой специального армейского экскаватора-погрузчика. Впервые широкой публике его представили в 2007-м, а в 2008-м началось производство. Первым заказчиком стала армия США, заказавшая 800 таких «тракторочков».

Кавычки тут применены не случайно, поскольку от всем привычных гражданских аналогов «экскаватор-погрузчик» HMEE обладает рядом уникальных свойств. Во-первых, он способен носиться по ровной дороге со скоростью 100 км/ч. Мечта джигита-тракториста! При том, что машина может быть штатно оснащена противопульной броней, доводящей снаряженную массу аппарата до более чем 16 тонн! Его габариты в бронированном варианте ‑ 10,1х2,95х3,9 м. Причем колеса тут оснащены вставками типа runflat — чтобы оставатьсяна ходу даже при пробитых покрышках.

В движение «гоночный погрузчик-экскаватор» приводится 6-цилиндровым 6,7-литровым турбодизелем Cummins QSB мощностью 200 л.с. с крутящим моментом в 1000 Нм. Трансмиссия полноприводная — классического, можно сказать, внедорожного типа: с подключаемым передним мостом. При езде по шоссе используется только задний мост, на пересеченной местности подключается передний.

Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат» от ZF. Объем ковша погрузчика — 1 м³, экскаваторный ковш ‑ 0,5 м³. JCB HMEE обучен копать на глубину до четырех метров. Грузоподъемность переднего ковша — до 2,3 тонн.

Можно по пальцам пересчитать случаи, когда изображения бандеровских JCB HMEE оказывались на всеобщем обозрении. Противник бережет и прячет от постороннего глаза столь ценную технику. Если раньше на фотографиях HMEE красовались в виде «как есть», то на самых свежих кадрах продукция JCB уже тщательно обвешена противодроновыми решетками.

Военные трактора из Америки с начальных этапов конфликта принимают самое активное участие в строительстве фортификационных сооружений практически на всех участках украинского фронта. Что в сложившихся условиях делает каждую такую единицу гораздо важней, чем небольшое танковое подразделение.

И в этом смысле очень жаль, что информация об уничтоженных хохлятских JCB HMEE российскими ударными дронами или артиллерией пока в общедоступном инфополе не всплывала...