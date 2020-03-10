Hyundai Creta для России обновили, но спасет ли ее это от KIA Seltos

Напомним, что китайская версия «Креты» — Hyundai ix25 -прошла плановый рестайлинг еще в 2017 году, а версию для индийского рынка обновили в 2018 году. Теперь пришла очередь и нашей страны.

Судя по первым фото, Creta получила новую решетку радиатора с крупными ячейками и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Фотографий интерьера пока нет и это главная интрига. Ведь может появиться новая отделка и опции.

В гамме силовых агрегатов останутся бензиновые атмосферные моторы 1.6 л (123 л. с.) и 2 л (150 л. с.), работающие в паре с шестиступенчатой «механикой» и классическим «автоматом».

Обновленные машины можно будет заказать в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style.