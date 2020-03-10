Hyundai Creta для России обновили, но спасет ли ее это от KIA Seltos

Напомним, что китайская версия «Креты» — Hyundai ix25 -прошла плановый рестайлинг еще в 2017 году, а версию для индийского рынка обновили в 2018 году. Теперь пришла очередь и нашей страны.
Судя по первым фото, Creta получила новую решетку радиатора с крупными ячейками и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Фотографий интерьера пока нет и это главная интрига. Ведь может появиться новая отделка и опции.
В гамме силовых агрегатов останутся бензиновые атмосферные моторы 1.6 л (123 л. с.) и 2 л (150 л. с.), работающие в паре с шестиступенчатой «механикой» и классическим «автоматом».
Обновленные машины можно будет заказать в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style.
Судя по всему, корейцы не спешат инвестировать в производство у нас второго поколения модели. А ведь кроссовер следующей генерации уже показали в Китае на моторшоу в Чэнду, а затем в Индии. Машина получила цифровую «приборку» и большой тачпад-планшет мультимедийной системы. Но вот дизайн вышел спорным. Появись такая Creta у нас в продаже, не беремся сказать, как бы ее встретили покупатели. Именно поэтому, скорее всего, российское представительство марки пока ограничивается лишь фейслифтингом хорошо известной нам версии.
Однако задержка с поставками в нашу страну нового поколения «Креты» (или полный отказ от них) может сыграть с самым пока популярным SUV в России злую шутку с появлением на отечественном рынке прорывного кроссовера KIA Seltos. Да, Creta чуть дешевле, однако «Селтос» предлагает доселе невиданные в бюджетном сегменте премиальные опции, стильный дизайн и экстерьера, и интерьера плюс продвинутую «тележку».