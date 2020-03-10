Почему водителю не всегда стоит объезжать открытый люк на дороге

Глубокая яма или открытый люк всегда «вырастают» перед водителем неожиданно. Если пропустить этот «сюрприз» между колес, вреда машине не будет. Считайте — легко отделались. Но подчас ситуация развивается не так, как хотелось, и благополочну разминуться с дорожной «засадой» не удается. Что делать в таких случаях? Резко тормозить мы бы не рекомендовали. Дело в том, что другие участники движения могут не среагировать на ваш маневр. И кто-нибудь обязательно приедет в корму вашего авто.
Можно вспомнить приемы контраварийного вождения. Для того, чтобы колесо перемахнуло яму, нужно коротко ударить по педали тормоза. Таким образом, у автомобиля загрузиться передняя ось, а затем нажать газ и сделать резкое движение рулем в сторону. В этом случае передняя ось разгружается и колесо пролетает над ямой. Даже с запасом. К сожалению, такой резкий маневр так же может спровоцировать ДТП. Да и чтобы сделать его правильно, нужно долго тренироваться.
Поэтому действуем простым дедовским способом, который до сих пор используют автогонщики: «выше скорость — меньше ям». Увидели яму — жмите газ. Помните, что чем медленнее движется автомобиль, тем больше вероятности, что колесо провалится в открытый люк. А на скорости оно просто пролетит дырку в дороге. Учтите и то, что чугунный край кольцевой горловины люка часто возвышается над асфальтом. В этом случае он сыграет роль трамплина.
Но вот если впереди яма с острыми краями, поступив подобным образом можно разорвать шину и списать диск. Придется делать резкое движение рулем, скажем, вправо. В этом случае колеса правого борта загрузятся, а левые разгрузятся. То есть мы применяем несколько упрощенный контраварийный прием загрузки-разгрузки.
Гораздо опаснее ситуация, когда крышка люка приоткрыта или торчит вертикально. Пропустить ее между колес не получится. А наскочив на подобное препятствие, машина получит серьезные повреждения — вплоть до опрокидования. Поэтому такой люк надо объезжать в любом случае, пусть даже ценой ДТП. То есть «притерев» другую машину. Ремонтировать железо придется, зато водитель и пассажиры не получат серьезных травм. А здоровье, как известно, дороже.