Почему водителю не всегда стоит объезжать открытый люк на дороге

Глубокая яма или открытый люк всегда «вырастают» перед водителем неожиданно. Если пропустить этот «сюрприз» между колес, вреда машине не будет. Считайте — легко отделались. Но подчас ситуация развивается не так, как хотелось, и благополочну разминуться с дорожной «засадой» не удается. Что делать в таких случаях? Резко тормозить мы бы не рекомендовали. Дело в том, что другие участники движения могут не среагировать на ваш маневр. И кто-нибудь обязательно приедет в корму вашего авто.

Можно вспомнить приемы контраварийного вождения. Для того, чтобы колесо перемахнуло яму, нужно коротко ударить по педали тормоза. Таким образом, у автомобиля загрузиться передняя ось, а затем нажать газ и сделать резкое движение рулем в сторону. В этом случае передняя ось разгружается и колесо пролетает над ямой. Даже с запасом. К сожалению, такой резкий маневр так же может спровоцировать ДТП. Да и чтобы сделать его правильно, нужно долго тренироваться.