Opel, Peugeot и Citroёn останавливают производство автомобилей в России

Машиностроительная площадка Volkswagen тормозит свои линии с 30 марта по 10 апреля. Причиной тому — нехватка комплектующих и аксессуаров, поставляемых на российский завод из-за границы.

Что касается предприятия «ПСМА Рус», также расположенного в Калуге, то частично останавливается и оно. Сборка автомобилей Opel, Peugeot и Citroёn будет поставлена на паузу с 1 по 3 апреля. А с 6-го по 10 апреля сотрудники завода отправятся в оплачиваемый отпуск.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе PSA Group, на вынужденные меры пришлось пойти в связи с «закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми Правительством России».

Примечательно, но японская Mitsubishi, являющаяся соседом европейцев по площадке «ПСМА Рус», останавливать свои линии не планирует.

– Конвейер Mitsubishi продолжает работать в штатном режиме, проблем с нехваткой комплектующих нет. Наши дилеры и клиенты могут быть спокойны, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор по PR и маркетингу «ММС Рус» Илья Никоноров.