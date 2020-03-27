Коронавирус поставил под угрозу объединение PSA и FIAT-Chrysler

Концерны PSA Group и Fiat-Chrysler объявили о начале создания альянса еще в октябре прошлого года, а в декабре подписали меморандум о взаимопонимании.

Однако последние события, связанные с сильнейшим экономическим шоком из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса, породили слухи о том, что союзу не суждено состояться.

Издание Automotive News со ссылкой на свои источники уверяет, что PSA Group не собирается отказываться от намеченных планов. Более того: официальный представитель компании назвал сплетни «неуместной спекуляцией».

По мнению французов, именно консолидация усилий позволит пережить кризис менее болезненно. Что касается Fiat-Chrysler, то они пока не комментируют ситуацию.