На УАЗ «Пикап» и «Профи» установили «автомат»

Фото: УАЗ
Росстандарт опубликовал обновленный ОТТС на ульяновские модели «Профи» и «Пикап». Из документа следует, что обе модели получили версии с автоматической коробкой передач. Теперь ждем, когда «двухпедальные» УАЗы появятся у дилеров.

УАЗ «Пикап» и «Профи» получили тот же силовой агрегат, что стоит под капотом «Патриота». Это 2,7-литровый 150-сильный (235 Н. м.) атмосферник ZMZ Pro, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. Согласно ОТТС, в списке оборудования машин значатся предпусковой подогреватель, кондиционер, две подушки безопасности и круиз-контроль.

Когда авто поступят к дилерам, пока официально не сообщается. Поэтому предположим, что машины могут приехать в салоны уже весной. Ведь завод не прекращал производство из-за вспышки коронавируса и не испытывал трудности с поставкой на конвейер комплектующих.

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26 марта 2020
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