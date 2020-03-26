На УАЗ «Пикап» и «Профи» установили «автомат»

УАЗ «Пикап» и «Профи» получили тот же силовой агрегат, что стоит под капотом «Патриота». Это 2,7-литровый 150-сильный (235 Н. м.) атмосферник ZMZ Pro, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. Согласно ОТТС, в списке оборудования машин значатся предпусковой подогреватель, кондиционер, две подушки безопасности и круиз-контроль.

Когда авто поступят к дилерам, пока официально не сообщается. Поэтому предположим, что машины могут приехать в салоны уже весной. Ведь завод не прекращал производство из-за вспышки коронавируса и не испытывал трудности с поставкой на конвейер комплектующих.