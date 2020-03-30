АВТОВАЗ отзывает сотни LADA Vesta с неправильным салоном

Фото: АвтоВзгляд
Волжский автозавод объявил о начале очередной сервисной кампании, посвященной флагманской модели LADA Vesta. В технические центры страны приглашаются владельцы автомобилей, приобретенных в период с сентября минувшего года по настоящее время. Виной тому — несоответствия в интерьере.

О чем конкретно идет речь, не совсем понятно. Точнее, не понятно совсем. Росстандарт официально подтвердил выявленные несоответствия комплектации обивки центральной стойки кузова LADA Vesta. Но в чем именно заключаются эти несоответствия, не сообщается.

Известно лишь, что в сервис рекомендуется заехать хозяевам без малого 400 автомобилей, о чем дилеры обязаны поставить последних в известность.

Впрочем, можно не дожидаться официального обращения, «пробив» свою машину по VIN-номеру прямо на официальном сайте Росстандарта.

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30 марта 2020
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