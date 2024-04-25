Haval назвал цены на перспективный кроссовер H3

Компания Haval обозначила прайсы на свою «промежуточную» модель H3, позиционирующуюся на стыке сегментов городских кроссовером и полноценных внедорожников.

Китайский SUV получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Для переднеприводной версии предусмотрен двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, а для полноприводной — 177-сильный агрегат с крутящим моментом 270 Нм. Предусмотрена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, передняя подвеска типа МакФерсон и независимая многорычажка сзади.

В оснащение Haval H3 войдут полный «зимний пакет», сиденья с памятью настроек, камеры кругового обзора спереди, аудиосистема с эффектом 4D и 16-ю динамиками (имеются колонки в потолке), панорамная крыша, а также широкий набор электронный ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, помощника удержания в полосе движения, функцию проекции «прозрачный капот» и многое другое. Предложат и фирменную телематику My Haval для управления функциями автомобиля через приложение для смартфона.

В России кроссовер предложат в трех версиях: переднеприводной Premium стоимостью от 2 599 000 рублей, а также Tech+ с передним и полным приводом, ценой от 3 099 000 рублей за моноприводный вариант. Старт продаж Haval H3 на российском рынке намечен на 15 мая.